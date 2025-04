Anastasia Kuzmina difende Alessia di Amici 24 8220Non è ripetitiva il latino ha passi limitati per i singoli8221

Anastasia Kuzmina di Ballando con le Stelle ha difeso Alessia Pecchia. La ballerina di Amici 24, specializzata in latinoamericano, viene spesso criticata perché considerata ripetitiva nei passi. "Non è colpa sua, il solo ha un numero limitato di passi, lei ce la sta mettendo tutta", ha spiegato. Leggi su Fanpage.it In un video pubblicato su TikTok,di Ballando con le Stelle ha difesoPecchia. La ballerina di24, specializzata inamericano, viene spesso criticata perché consideratanei. "Non è colpa sua, il solo ha un numero limitato di, lei ce la sta mettendo tutta", ha spiegato.

Potrebbe interessarti anche:

Anastasia Kuzmina difende Alessia di Amici 24 dalle critiche: “Non è colpa sua, il latino ha dei limiti”

Anastasia Kuzmina dalla parte di Alessia di Amici 24 L'articolo Anastasia Kuzmina difende Alessia di Amici 24 dalle critiche: “Non è colpa sua, il latino ha dei limiti” proviene da Novella 2000.

Anastasia Kuzmina shock: "Ho perso la vista dall'occhio destro. Ora devo fermarmi". E rinuncia a "Ballando"

"Purtroppo devo darvi brutte notizie". Comincia così la confessione shock di Anastasia Kuzmina, l'amatissima ballerina di "Ballando con le stelle". Anastasia ha condiviso un video sui social ...

Anastasia Kuzmina: “Ho praticamente perso la vista”. Come sta la ballerina di Ballando

(Adnkronos) – Anastasia Kuzmina, ballerina professionista di Ballando con le stelle, ha raccontato di aver contratto una grave infezione all'occhio destro, e che per questo motivo non potrà ...

Anastasia Kuzmina difende Alessia di Amici 24: "Non è ripetitiva, il latino ha passi limitati per i singoli". Anastasia Kuzmina spara sulla tiktoker Alessia Lanza: “Dire che balli è un'offesa ai ballerini”. Ballando, Anastasia difende Lorenzo Biagiarelli: «Forse solo io l'ho capito...». Poi conquistano la giuria. Amici 24, una famosa ballerina difende Alessia Pecchia: “Se vi sembra che faccia ‘sempre gli stessi passi’ non è colpa sua ma…”. Difesa di Alessia Pecchia: Anastasia Kuzmina spiega le critiche sul ballo latinoamericano. Anastasia Kuzmina difende Selvaggia Lucarelli: ''Odiarla è una moda''. Ne parlano su altre fonti

isaechia.it riferisce: Amici 24, una famosa ballerina difende Alessia Pecchia: “Se vi sembra che faccia ‘sempre gli stessi passi’ non è colpa sua ma…” - Una famosa ballerina professionista di latinoamericano ha preso le difese pubbliche di Alessia Pecchia. Stiamo parlando di Anastasia Kuzmina ...

Segnala ecodelcinema.com: Difesa di Alessia Pecchia: Anastasia Kuzmina spiega le critiche sul ballo latinoamericano - Anastasia Kuzmina difende Alessia Pecchia, ballerina di Amici, dalle critiche sul suo stile di danza, evidenziando le limitazioni del ballo latinoamericano e l'importanza delle esibizioni in coppia.

Lo riporta fanpage.it: Anastasia Kuzmina ha un’infezione rara all’occhio destro: “Ho praticamente perso la vista” - Con un video pubblicato su Instagram, Anastasia Kuzmina, una delle ballerine professioniste del cast di Ballando con le stelle, ha raccontato di non poter partecipare all'edizione di Ballando on ...