Contrasti del gioco d azzardo in Piemonte arriva un tour per i più giovani

gioco d'azzardo tra i giovani e i giovanissimi. Un tour informativo per gli studenti delle scuole superiori nei teatri con lo spettacolo “La fiera delle illusioni” e un approfondimento con l’intervento di un esperto e una testimonianza. Novaratoday.it - Contrasti del gioco d'azzardo: in Piemonte arriva un "tour" per i più giovani Leggi su Novaratoday.it Una serie di incontri per contrastare la diffusione deld'tra ie issimi. Uninformativo per gli studenti delle scuole superiori nei teatri con lo spettacolo “La fiera delle illusioni” e un approfondimento con l’intervento di un esperto e una testimonianza.

Potrebbe interessarti anche:

Antonella Clerici e il contratto in scadenza: “Non gioco al rialzo. Conosco pregi e difetti della Rai, mi sento a casa”

Antonella Clerici ha parlato anche della sua vita privata, spaziando dagli amori passati all'attuale rapporto con Eddy Martens, padre di Maelle.Continua a leggere

Vieri sulla forza dell’Inter: «Può vincere tutto. Rosa completa e gioco!»

Christian Vieri ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, indicando le sue sensazioni in vista del finale di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi dopo il pareggio contro il ...

Il mito, la poesia e la guerra di tutte le guerre: al Municipale lo spettacolo "Iliade - Il gioco degli dei"

Un mondo arcaico dominato dalla forza, dal Fato e da dèi capricciosi: è quello dell’Iliade, nel quale possiamo rispecchiarci e riconoscere il nostro mondo. Alessio Boni e Antonella Attili sono i ...

Contrasto gioco d'azzardo, alle Piagge lo sportello di ascolto. Contrasto al gioco d'azzardo: multa a quattro esercenti. Potenza: approvato il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico. I dettagli. Intensificati i controlli alle sale giochi per il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Pubblicata la Legge Regionale sul contrasto al gioco d'azzardo. Approvato il Piano Regionale di contrasto al disturbo da gioco d'azzardo. Fondo 2023. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Gioco d'azzardo, parte da Biella tour informativo nelle scuole - (ANSA) - TORINO, 14 APR - Un tour informativo per gli studenti delle scuole superiori nei teatri con lo spettacolo 'La fiera delle illusioni' e un approfondimento con l'intervento di un esperto e una ...

Si apprende da msn.com: Prevenzione del gioco d’azzardo e delle nuove dipendenze: al via il progetto “Reti in Gioco – Gioco di Rete” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

055firenze.it riferisce: Contrasto al gioco d’azzardo, alle Piagge apre Tilt Off: sportello di ascolto per famiglie e persone a rischio - Alla Casa di Comunità delle Piagge ha aperto “Tilt Off”, uno sportello di ascolto e orientamento dedicato alle persone che vivono situazioni di rischio o difficoltà legate al gioco d’azzardo e ai loro ...