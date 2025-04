Latina, sorpreso a rubare in un supermercato: arrestato 19enne.

Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

, 15 aprile 2025- I poliziotti della squadra volante, nel pomeriggio di ieri, hannoun giovane, classe 2006 di origini rumene, risultato residente nel napoletano, responsabile di aver rubato merce all’interno di un esercizio commerciale.In particolare l’uomo, era stato visto aggirarsi tra gli scaffali del negozio con fare sospetto e l’addetto alla vigilanza aveva quindi deciso di non perderlo d’occhio per verificare i suoi movimenti.L’addetto alla sicurezza lo ha poi visto prendere alcuni oggetti dagli scaffali nascondendoli nei pantaloni e nel frattempo ha avvisato la sala operativa per l’invio della volante sul posto.Appena il ragazzo ha varcato la soglia delle casse, è stato bloccato ed è stato invitato a consegnare la merce rubata, oggetti per l’igiene e per la cura della persona per un ammontare di circa 200 euro.