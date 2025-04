Svilar da urlo dai numeri al rinnovo con la Roma non solo il Bayern sul belga

Sempre non facile lasciarsi alle spalle gli strascichi del derby, sia in caso di esito positivo che negativo. Le parole di Lotito fanno eco ad una stracittadina che, un po' a sorpresa, ha visto la Lazio dettarne il ritmo e costruire maggior gioco ed occasioni da gol, rispetto ad una Roma col freno a mano tirato. Cosa abbastanza inspiegabile se si pensa all'esigenza dei giallorossi di fare bottino pieno per la corsa Champions, e c'è ancora una volta da ringraziare San Mile Svilar da Anversa se al fischio finale il punteggio era fisso sull'1-1. L'ennesima prestazione mostruosa del classe '99, MVP del match.Nel derby 7 parate complessive, di cui 4 all'interno dell'area piccola, e soprattutto 2,40 gol sventati dal belga, stando ai dati xG. numeri impressionanti che si susseguono di gara in gara, e gli interventi su Romagnoli, Isaksen, Pedro, Dia e Guendouzi sono risultati provvidenziali per evitare una sconfitta drammatica, sia per onore che per una classifica che avrebbe visto tramontare definitivamente le speranze 4° posto.

