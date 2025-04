Kaiju No 8 Mission Recon perché vedere il primo film dedicato all’anime

Kaiju No.8: Mission Recon, primo film dedicato al celebre anime. Ecco perché i fan della serie non possono lasciarselo scappare. Kaiju No.8 è stato uno degli anime più interessanti dello scorso anno: tratta dal manga rivelazione di Naoya Matsumoto, questa serie ha conquistato tantissimi spettatori e appassionati in tutto il mondo. Dopotutto è difficile resistere a una storia se di mezzo ci sono lotte con mostri giganti, armi fantascientifiche e una buona dose di ironia che non guasta mai. A contribuire poi al successo planetario è stata di sicuro anche la scelta di rendere l'anime più "internazionale" grazie ad una opening e una ending ad opera di Yungblud e OneRepublic, due pezzi che per mesi hanno invaso social, radio e . Movieplayer.it - Kaiju No.8: Mission Recon, perché vedere il primo film dedicato all’anime Leggi su Movieplayer.it Con un breve passaggio in sala il 14, 15 e 16 aprile 2025 è arrivato anche da noiNo.8:al celebre anime. Eccoi fan della serie non possono lasciarselo scappare.No.8 è stato uno degli anime più interessanti dello scorso anno: tratta dal manga rivelazione di Naoya Matsumoto, questa serie ha conquistato tantissimi spettatori e appassionati in tutto il mondo. Dopotutto è difficile resistere a una storia se di mezzo ci sono lotte con mostri giganti, armi fantascientifiche e una buona dose di ironia che non guasta mai. A contribuire poi al successo planetario è stata di sicuro anche la scelta di rendere l'anime più "internazionale" grazie ad una opening e una ending ad opera di Yungblud e OneRepublic, due pezzi che per mesi hanno invaso social, radio e .

