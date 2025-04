La parata russa del 9 maggio torna ad essere un caso politico Di Liddo Cesi spiega perché

russa la parata del 9 maggio, data in cui ricorre la firma della resa da parte della Germania nazista durante il secondo conflitto mondiale, rappresenta un evento con un altissimo valore di carattere politico e culturale. Rimandata di un mese durante il picco della pandemia di Covid-19 nel 2020, neanche lo scoppio del conflitto in Ucraina ha fatto sì che questa manifestazione (o quantomeno l’evento principale, che si svolge a Mosca) subisse interruzioni di sorta. E quest’anno, mentre si svolge un processo negoziale mirato proprio a mettere fine al conflitto in corso (ma anche mentre gli equilibri internazionali si stanno riadattando agli “shock” seguiti all’arrivo al potere di Donald Trump), il valore simbolico della parata militare dove si celebra il trionfo sovietico sul nazismo (lo stesso nazismo che, secondo la narrativa ufficiale del Cremlino, la Russia starebbe combattendo in questo momento in Ucraina) risulta ancora più marcato. Formiche.net - La parata russa del 9 maggio torna ad essere un caso politico. Di Liddo (Cesi) spiega perché Leggi su Formiche.net Per la Federazioneladel 9, data in cui ricorre la firma della resa da parte della Germania nazista durante il secondo conflitto mondiale, rappresenta un evento con un altissimo valore di caratteree culturale. Rimandata di un mese durante il picco della pandemia di Covid-19 nel 2020, neanche lo scoppio del conflitto in Ucraina ha fatto sì che questa manifestazione (o quantomeno l’evento principale, che si svolge a Mosca) subisse interruzioni di sorta. E quest’anno, mentre si svolge un processo negoziale mirato proprio a mettere fine al conflitto in corso (ma anche mentre gli equilibri internazionali si stanno riadattando agli “shock” seguiti all’arrivo al potere di Donald Trump), il valore simbolico dellamilitare dove si celebra il trionfo sovietico sul nazismo (lo stesso nazismo che, secondo la narrativa ufficiale del Cremlino, la Russia starebbe combattendo in questo momento in Ucraina) risulta ancora più marcato.

Potrebbe interessarti anche:

La Russa, decisione Pm mi conforta su estraneità mio figlio

"Dopo uno scrupoloso e dettagliato esame di ogni aspetto di questa vicenda, la decisione dei magistrati inquirenti di chiedere al gip l'archiviazione dell'accusa di violenza sessuale mi conforta ...

LIVE Paolini-Samsonova 0-3, WTA Indian Wells 2025 in DIRETTA: inizio con doppio break della russa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Clamoroso vincente di rovescio di Samsonova. 0-4 Ace, a quindici una sorprendente Samsonova. 40-15 Gran slice di rovescio lungoriga della russa. 30-15 ...

La tv di Stato russa a Bologna per difendere il centro sociale 'Villa Paradiso'

Un’emittente televisiva russa è arrivata a Bologna per documentare il caso dello sfratto di Villa Paradiso, l’associazione culturale che anima la Casa di quartiere in zona Savena a cui, nelle ...

La parata russa del 9 maggio torna ad essere un caso politico. Di Liddo (Cesi) spiega perché. Putin invita Slovacchia e Serbia alla parata del 9 maggio, Bruxelles: "Guai a chi ci va". L'UE mette in guardia i leader dei Paesi candidati all'adesione dal recarsi in Russia per la parata del 9 maggio. Trump: "Biden e Zelensky hanno permesso che questa farsa iniziasse" - Onu: "Decine civili uccisi in tre giorni da raid russi da Donetsk a Dnipro". 9 Maggio: il Giorno della Vittoria russo attraverso i decenni. Mosca: Putin celebra il giorno della Vittoria sul nazismo con la consueta parata in Piazza Rossa. Ne parlano su altre fonti

Nota di repubblica.it: Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Rimosso anche il governatore della provincia della città ucraina della strage russa di domenica. L’attacco di Mosca a Kallas: “Va rimossa e processata”. Vance ...

Si apprende da europa.today.it: Putin invita Slovacchia e Serbia alla parata del 9 maggio, Bruxelles: "Guai a chi ci va" - A Mosca si celebrerà come ogni anno la vittoria sulla Germania nazista. Lo stesso giorno è anche la festa dell'Europa, e Kiev ha invitato i leader del blocco a una cerimonia in Ucraina ...

Segnala msn.com: L'Europa sfida Putin: il 9 maggio i 27 in Ucraina ed in arrivo nuove sanzioni alla Russia - L’obiettivo ora è quello di «aumentare la pressione» sullo zar per spingerlo davvero a cercare la pace approvando un nuovo giro di sanzioni - sarebbe il diciassettesimo - entro i primi di maggio ...