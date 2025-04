Malesia l’arrivo di Xi Jinping per la visita di Stato

Jinping è arrivato in Malesia nel tardo pomeriggio di martedì, per una visita di tre giorni nell’ambito del suo tour nel sud-est asiatico. Si prevede che discuterà di un accordo di libero scambio tra la Cina e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, composta da 10 membri e presieduta quest’anno dalla Malesia. Xi sostiene la causa del libero scambio, presentando la Cina come una fonte di “stabilità e certezza”. Xi, che ha appena visitato il Vietnam, dopo la Malesia si recherà in Cambogia. Lapresse.it - Malesia, l’arrivo di Xi Jinping per la visita di Stato Leggi su Lapresse.it Il presidente cinese Xiè arrivato innel tardo pomeriggio di martedì, per unadi tre giorni nell’ambito del suo tour nel sud-est asiatico. Si prevede che discuterà di un accordo di libero scambio tra la Cina e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, composta da 10 membri e presieduta quest’anno dalla. Xi sostiene la causa del libero scambio, presentando la Cina come una fonte di “stabilità e certezza”. Xi, che ha appenato il Vietnam, dopo lasi recherà in Cambogia.

Potrebbe interessarti anche:

Dazi in arrivo, è corsa all’oro: nuovo record sfonda i 3.148 dollari

(Adnkronos) – Non si arresta la corsa all'oro. Le crescenti preoccupazioni per l'impatto economico della guerra dei dazi del presidente americano Donald Trump spinge gli investitori che si stanno ...

Calciomercato Lecce, ufficiale l’arrivo di N’Dri: sostituirà Dorgu

Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Konan N’Dri dall’OH Leuven. Tutti i dettagli in merito all’operazione di calciomercato dei giallorossi Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul ...

Meteo sulle montagne russe, nuova bordata polare in arrivo: le previsioni

(Adnkronos) – Inizio di Aprile movimentato con estreme ‘montagne russe’ dal punto di vista meteo. Il colpo di coda invernale di ieri ha causato nevicate fino a 700 metri in Abruzzo, tempeste di ...

Malesia, l'arrivo di Xi Jinping per la visita di Stato. Xi Jinping arriva a Kuala Lumpur per una visita di Stato in Malesia. Xi in Malaysia: insieme contro unilaterlismo e protezionismo. Dazi, Xi oggi in Malaysia, Trump furioso: vuole fregare l’America. Dazi, Trump valuta l’esenzione del settore auto dalle tariffe. La Cina blocca le consegne di aerei Boeing. Xi in Malesia. Xi Jinping e il tour da "difensore della stabilità": «Cina e Vietnam contrastino il bullismo unilaterale». Ne parlano su altre fonti