Piacenza rivolta nel carcere delle Novate intervenuta la squadra antisommossa

rivolta molto accesa. La rivolta sembra sia scoppiata in mattinata, in un'ala del carcere delle Novate. Sembra che la polizia carceraria abbia provato subito a sedarla, ma questa deve essere peggiorata con il passare del tempo

Al momento non si hanno i dettagli, ma pare che gli agenti della polizia penitenziaria stiano fronteggiando in queste ore una rivolta in un'ala del penitenziario delle Novate.

