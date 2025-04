Arezzo al via il progetto sperimentale di pulizia caditoie

Arezzo, 15 aprile 2025 - Al via un innovativo progetto sperimentale per il servizio di pulizia delle caditoie nel Comune di Arezzo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti nella città. Il progetto è frutto di una collaborazione tra Sei Toscana e Nuove Acque con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale. L’accordo valido per il periodo 31 marzo 2025 – 31 marzo 2026, ha l’obiettivo di ottimizzare e ampliare il servizio di manutenzione ordinaria delle caditoie presenti sul territorio comunale, migliorando la capacità di captazione e deflusso delle acque meteoriche e prevenendo i disagi causati da allagamenti urbani. Tra le azioni previste dal progetto figurano la definizione delle aree di intervento per il 2025, una ripartizione tecnica e geografica degli interventi tra Sei Toscana e Nuove Acque per massimizzare l’efficienza operativa, la programmazione delle pulizie in coordinamento con lo spazzamento stradale, la georeferenziazione completa delle caditoie oggetto del progetto, la valutazione strutturale delle caditoie per pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la condivisione dei dati raccolti tra i soggetti coinvolti, una reportistica mensile dettagliata da fornire al Comune. Lanazione.it - Arezzo: al via il progetto sperimentale di pulizia caditoie Leggi su Lanazione.it , 15 aprile 2025 - Al via un innovativoper il servizio didellenel Comune difortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti nella città. Ilè frutto di una collaborazione tra Sei Toscana e Nuove Acque con il coordinamento dell’Amministrazione Comunale. L’accordo valido per il periodo 31 marzo 2025 – 31 marzo 2026, ha l’obiettivo di ottimizzare e ampliare il servizio di manutenzione ordinaria dellepresenti sul territorio comunale, migliorando la capacità di captazione e deflusso delle acque meteoriche e prevenendo i disagi causati da allagamenti urbani. Tra le azioni previste dalfigurano la definizione delle aree di intervento per il 2025, una ripartizione tecnica e geografica degli interventi tra Sei Toscana e Nuove Acque per massimizzare l’efficienza operativa, la programmazione delle pulizie in coordinamento con lo spazzamento stradale, la georeferenziazione completa delleoggetto del, la valutazione strutturale delleper pianificare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la condivisione dei dati raccolti tra i soggetti coinvolti, una reportistica mensile dettagliata da fornire al Comune.

Potrebbe interessarti anche:

Arezzo lancia il progetto “natura e biodiversità” per un futuro più verde

Arezzo, 29 marzo 2025 – Arezzo lancia il progetto “natura e biodiversità” per un futuro più verde Il Comune di Arezzo prosegue il suo impegno per la sostenibilità e l’ambiente con il lancio del ...

Arezzo città delle arti: ecco il nuovo progetto di promozione turistica

Volti che raccontano, mani che lavorano, storie che coinvolgono, per un’esperienza turistica vera e indimenticabile: benvenuti ad Arezzo, la “Città delle Arti”. Con la primavera prende il via un ...

Pieno sostegno da parte del gruppo PD al progetto di riqualificazione dello stadio Città di Arezzo

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Pieno sostegno da parte del gruppo PD al progetto di riqualificazione dello stadio Città di Arezzo «Ringraziamo il Presidente Guglielmo Manzo, e tutta la SS Arezzo, per ...

Arezzo: al via il progetto sperimentale di pulizia caditoie. Arezzo, via delle Conserve: che sia la volta buona?. Strade allagate e fossi ostruiti: le frazioni chiedono risposte. Achille Lauro, concerto a sorpresa a Roma per l’anteprima del disco. Mercati di Aboca con Re Carlo a Roma: “Lavoriamo a progetti di bioeconomia circolare in Valtiberina”. Ghinelli: "Arezzo consolida il suo spessore internazionale. Via Fiorentina in primavera, 480 telecamere per la sicurezza". Medioetruria: "Posizione unitaria su Rigutino". Ne parlano su altre fonti

Segnala www3.saturnonotizie.it: Arezzo: al via il progetto sperimentale di pulizia caditoie - Al via un innovativo progetto sperimentale per il servizio di pulizia delle caditoie nel Comune di Arezzo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e con ...

Riporta arezzonotizie.it: Arezzo città delle arti: ecco il nuovo progetto di promozione turistica - Grazie a una rete di oltre 50 antiquari, artisti, artigiani e commercianti, il turista potrà vivere numerose esperienze immersive che combinano la grande arte monumentale con itinerari inediti ...

www3.saturnonotizie.it comunica: Arezzo punta sul connubio giovani e impresa con il progetto "Star-Hub" - Dopo la presentazione, il prossimo passo è la partenza della campagna di comunicazione del progetto, a cura di Arezzo che Spacca e in partenza nei prossimi giorni.