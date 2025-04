Maltempo vento strappa tetto che vola in strada panico e auto schiacciata

Maltempo ha colpito duramente alcune regioni d'Italia, con venti impetuosi che hanno scosso le città. Il cielo plumbeo e minaccioso sembrava gravare sulle abitazioni, mentre le nuvole correvano veloci come se volessero sfuggire a una minaccia invisibile. In pochi attimi, l'atmosfera si è caricata di tensione, trasformando una giornata piovosa in un evento straordinario. tetto volante e panico in stradaNel silenzio rotto solo dal sibilo del vento, un tetto è stato sollevato e scaraventato in strada, generando panico tra i passanti e danneggiando un'auto. Il Maltempo ha causato danni significativi, seminando paura e disperazione tra la popolazione. La Campania è stata particolarmente colpita, con l'epicentro del caos a Nocera Inferiore. Qui, un tetto è stato strappato via dal vento e si è abbattuto su via Roma, bloccando il traffico e richiedendo l'intervento urgente dei vigili del fuoco e della polizia locale per mettere in sicurezza l'area.

Maltempo, vento strappa tetto che vola in strada: panico e auto schiacciata

Il maltempo si è abbattuto su parte dell’Italia. Il vento soffia con una forza insolita, scuotendo finestre come a voler reclamare attenzione. Il cielo, grigio e minaccioso, sembra premere sulle ...

Maltempo, prosegue l'allerta nel Parmense per il vento forte

Prosegue l'allerta meteo per tutta la giornata di oggi, martedì 28 gennaio, anche nel Parmense. Sono previste ancora precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale lungo la ...

Maltempo, allerta meteo per neve e vento in Toscana

La perturbazione che sta interessando anche la Toscana dovrebbe attenuarsi gradualmente fino ad un deciso miglioramento previsto per domani, sabato 15 febbraio. Temperature in calo, con possibilità ...

