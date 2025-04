Francesco Cicchella chiude la stagione I Comici al Toniolo con il suo one man show

Ultimo appuntamento al Teatro Toniolo di Mestre per la stagione 2024-2025 de "I Comici". Giovedì 17 aprile, alle ore 21.00, Francesco Cicchella porta in scena Tante belle cose, un one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo.

