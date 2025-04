Mi ha strappato mio fratello a pochi giorni dal mio matrimonio parla Gennaro Carbisiero fratello di Davide ucciso a 19 anni

Gennaro Carbisiero, fratello maggiore del 19enne Davide, ucciso con un colpo di pistola all’alba di domenica 13 aprile in una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta. Gennaro, titolare di alcune attività commerciali tra Frattamaggiore e Napoli, doveva sposarsi tra un mese, ma ora tutto è fermo: «Per me quel ragazzo è un mostro, deve pagare. Penso a mia madre distrutta e a mio fratello ammazzato: la giustizia deve dare una condanna pesante», ha dichiarato all’ANSA.Il giovane fermato per l’omicidio ha 17 anni ed è attualmente detenuto nel Centro di giustizia minorile di Napoli. Domani, mercoledì 16 aprile, si terranno sia l’autopsia sul corpo di Davide, alla presenza della famiglia tramite il legale Enzo Spina, sia l’udienza di convalida del fermo per il minore. Il 17enne, durante l’interrogatorio, avrebbe sostenuto che si è trattato di un “errore fatale”: «Non volevo ucciderlo», avrebbe detto. Thesocialpost.it - “Mi ha strappato mio fratello a pochi giorni dal mio matrimonio”: parla Gennaro Carbisiero, fratello di Davide, ucciso a 19 anni Leggi su Thesocialpost.it Non si dà pacemaggiore del 19ennecon un colpo di pistola all’alba di domenica 13 aprile in una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta., titolare di alcune attività commerciali tra Frattamaggiore e Napoli, doveva sposarsi tra un mese, ma ora tutto è fermo: «Per me quel ragazzo è un mostro, deve pagare. Penso a mia madre distrutta e a mioammazzato: la giustizia deve dare una condanna pesante», ha dichiarato all’ANSA.Il giovane fermato per l’omicidio ha 17ed è attualmente detenuto nel Centro di giustizia minorile di Napoli. Domani, mercoledì 16 aprile, si terranno sia l’autopsia sul corpo di, alla presenza della famiglia tramite il legale Enzo Spina, sia l’udienza di convalida del fermo per il minore. Il 17enne, durante l’interrogatorio, avrebbe sostenuto che si è trattato di un “errore fatale”: «Non volevo ucciderlo», avrebbe detto.

