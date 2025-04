Maltempo autunno 2024 prorogati i termini di presentazione delle domande di contributo straordinario

prorogati i termini di presentazione delle domande di Cis (rafforzato e standard) relative agli eventi meteorologici di settembre 2024 che viene uniformato a quello previsto per gli eventi di ottobre 2024. Il termine ultimo per la presentazione della domanda di acconto scade il 30. Ravennatoday.it - Maltempo autunno 2024, prorogati i termini di presentazione delle domande di contributo straordinario Leggi su Ravennatoday.it Sono statididi Cis (rafforzato e standard) relative agli eventi meteorologici di settembreche viene uniformato a quello previsto per gli eventi di ottobre. Il termine ultimo per ladella domanda di acconto scade il 30.

