Aeroporti di Roma sempre più inclusivi Fiumicino e Ciampino salgono al livello 2 dell’Aea

Fiumicino, 15 aprile 2025- Gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino ancora più accessibili ed inclusivi.Aeroporti di Roma, società del gruppo Mundys, cresce ancora nell’accreditamento internazionale “AEA Accessibility Enhancement Accreditation” , che misura il livello di accessibilità delle infrastrutture per le persone a ridotta mobilità o con disabilità, ottenendo il livello 2.Ad assegnarlo agli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, primi e unici in Italia, è ACI World, associazione internazionale indipendente che aggrega i principali Aeroporti del mondo, in vista della premiazione che avverrà in presenza nel corso dell’ “Airport Service Quality Forum” a Guanghzou, nel prossimo settembre. Ad oggi, in Europa, questo accreditamento è stato ottenuto solo dagli scali di Istanbul, Londra Gatwick e Vienna. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 15 aprile 2025- Glidiancora più accessibili eddi, società del gruppo Mundys, cresce ancora nell’accreditamento internazionale “AEA Accessibility Enhancement Accreditation” , che misura ildi accessibilità delle infrastrutture per le persone a ridotta mobilità o con disabilità, ottenendo il2.Ad assegnarlo agli scali di, primi e unici in Italia, è ACI World, associazione internazionale indipendente che aggrega i principalidel mondo, in vista della premiazione che avverrà in presenza nel corso dell’ “Airport Service Quality Forum” a Guanghzou, nel prossimo settembre. Ad oggi, in Europa, questo accreditamento è stato ottenuto solo dagli scali di Istanbul, Londra Gatwick e Vienna.

Potrebbe interessarti anche:

Divenuta popolare per la sua presenza a "Quelli che il calcio" e per la sua passione per i biancocelesti, la religiosa si è spenta a Roma, dopo aver dedicato tutta la sua vita al sostegno ai più deboli

Tifosissima della Lazio, tanto che, se si fosse potuta elevare la passione per la squadra in dogma, ne avrebbe probabilmente firmato il primo catechismo, Suor Paola, presenza fissa alla trasmissione ...

?Derby Roma Lazio: il modo più economico per vederlo in tv

Manca sempre meno al match più atteso dell’anno, la Capitale si sta preparando per accogliere migliaia di persone che raggiungeranno lo Stadio Olimpico per assistere al Derby di ritorno Lazio Roma ...

Quando il risultato conta più del gioco: l’analisi di Venezia-Roma 0-1

Nel calcio spesso conta più il risultato del gioco espresso, e la trasferta al Penzo di Venezia ha rappresentato proprio questo tipo di vittoria per la Roma. Un successo per 1-0 firmato da Paulo ...

Aeroporti di Roma sempre più inclusivi: Fiumicino e Ciampino salgono al livello 2 dell’Aea. Fiumicino e Ciampino, scali sempre più inclusivi: ottenuto il livello 2 dell’accreditamento AEA. Be My Eyes e Aeroporti di Roma insieme per migliorare l’accessibilità per passeggeri non vedenti e ipovedenti. Al via il progetto dell’aeroporto più grande del mondo: sarà il King Salman di Riad. Ne parlano su altre fonti