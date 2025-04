Mistermovie.it - Max arriva in Italia? Rivoluzione Streaming in Arrivo nel 2026

Leggi su Mistermovie.it

Amici cinefili, preparate i popcorn! Le voci si fanno sempre più insistenti: nel, il gigante delloMax, conosciuto prima come HBO Max, sbarcherà ufficialmente in! Ma cosa significa questo per noi appassionati di serie TV e film?Max in: Data di uscita UFFICIALE e Strategie di Lancio da Urlo! Non perderti l'ESCLUSIVA!Tenetevi forte, perché sembra che Alessandro Araimo, il boss di Warner Bros. Discovery per il Sud Europa, abbia più o meno confermato che l'è previsto proprio in concomitanza con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina! Immaginate la scena: divano, copertina, Olimpiadi e, subito dopo, una maratona delle vostre serie preferite! Che dire, una strategia di marketing niente male per farsi conoscere dal pubblicono, no?Catalogo Max: Da Harry Potter all'Esclusiva Serie TVna che ti Farà Impazzire!E parlando di serie, preparatevi a un'offerta che farà tremare Netflix e compagnia! Oltre ai titoli HBO che già conosciamo e amiamo, come l'epica Game of Thrones, l'inquietante True Detective e l'apocalittica The Last of Us (finora disponibili su Sky grazie a un accordo in scadenza), Max porterà con sé un asso nella manica: la serie TV dedicata al magico mondo di Harry Potter! Ma non finisce qui: per conquistare il cuore del pubblicono, Max punta anche su produzioni originali nostrane, tra cui l'attesissima serie "Portobello".