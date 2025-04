Osimhen Juventus un club può pagare la clausola di 75 milioni al Napoli novità sul futuro del bomber L’indiscrezione

Galatasaray e Manchester United in prima fila per Victor Osimhen. Secondo quanto NTV Sport, dopo aver raggiunto la Champions League anche il club turco potrà tentare l'assalto al Napoli per la permanenza del bomber nigeriano. Tuttavia, rimane l'ostacolo della clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l'estero, che non spaventa invece il Manchester United.Anche il calciomercato Juve monitora con grande attenzione la situazione legata al futuro di Osimhen.

Juve, ressa per Osimhen e Tonali: la partita si complica. Rampulla su Tudor: “Si vede la sua mano”. Juve, ressa per Osimhen e Tonali: la partita si complica. Rampulla su Tudor: “Si vede la sua mano”. Lukaku, il Napoli ha parlato a lungo col giocatore. Il club è convinto di avere una corsia prioritaria (Sky). Giuntoli, l’amico ed ex collaboratore Costi: “Pronto per la Juve. Su Osimhen…”. Osimhen, il Napoli deve venderlo per evitare l’ingaggio di 15 milioni lordi (Corbo). Thiago Motta avvicina il bomber: questo fattore può essere decisivo. Ne parlano su altre fonti