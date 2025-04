Performance Medical Technologies si insedia a Trieste focus su malattie neurodegenerative

Performance Medical Technologies, specializzata nello sviluppo di farmaci per la cura di malattie neurodegenerative, con particolare attenzione al morbo di Parkinson, ha annunciato che si insedierà in Friuli Venezia Giulia. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa svolta nella sede della Regione Fvg di Trieste. La novità arriva dopo la firma del protocollo d'intesa lo scorso 28 ottobre tra la Regione e il Commonwealth della Virginia, per una collaborazione internazionale. Siglata poi anche la firma del Memorandum of Understanding tra Pmt e Università degli Studi di Trieste, per una serie di attività congiunte tra l'azienda statunitense e l'ateneo giuliano nel campo della ricerca medica. Pmt si insedierà nell'Urban Center di Trieste. Fondata nel 2019, l'azienda americana ha sede a Charlottesville ed è focalizzata sullo sviluppo e sulla validazione di nuove tecnologie, protocolli clinici e opzioni terapeutiche per la diagnosi e il trattamento delle malattie neurodegenerative.

