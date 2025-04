Elezioni a Monfalcone centrodestra stravince comunali flop lista islamica

Il centrodestra vince le Elezioni comunali a Monfalcone (provincia di Gorizia), mentre è un flop per la lista islamica che si era presentata al voto. Secondo quanto si legge sul sito web della regione Friuli Venezia Giulia, è Luca Fasan, appoggiato da cinque liste del centrodestra, il nuovo sindaco di Monfalcone con 8.272 voti, pari al 70,87%. Il candidato del centrosinistra Diego Moretti, appoggiato da quattro liste, ha ottenuto 3.057 voti, pari al 26,19%. Mentre Bou Konate, di origini senegalesi, il candidato della lista islamica 'Italia Plurale', ha ottenuto 343 voti, pari al 2,94%."La lista islamica la rimandiamo al mittente, anche se apre un tema importante, quello dell'islamizzazione che ormai è una realtà e che io combatto insieme ad altri perché soltanto così noi come città e come popolo potremo avere un futuro", ha detto all'Adnkronos Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega ed ex sindaco di Monfalcone, commentando il risultato delle Elezioni comunali nella cittadina in provincia di Gorizia.

