Ucraina Bloomberg Gli Usa non hanno firmato la condanna del G7 per l’attacco a Sumy

Bloomberg, gli Stati Uniti si sono opposti all'adozione di una dichiarazione congiunta del G7 che avrebbe dovuto condannare l'attacco russo a Sumy, motivando la scelta con la volontà di non compromettere i margini per una possibile trattativa con Mosca. Alcune fonti riportano che l'amministrazione Trump ha comunicato agli altri membri del gruppo che non avrebbe firmato il documento perché «stava lavorando per preservare lo spazio per negoziare la pace». Di fronte al rifiuto di Washington, il Canada, che in questo momento detiene la presidenza del G7, ha informato gli alleati che senza l'adesione americana non sarebbe stato possibile pubblicare alcun comunicato ufficiale.Macerie a Sumy dopo l'attacco russo del 13 aprile (Getty).Dmitry Peskov: «Con gli Usa proseguono i contatti, ma è difficile aspettarsi risultati immediati»Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato che Stati Uniti e Russia proseguono i contatti per un possibile cessate il fuoco, pur avvertendo che «la materia è così complessa che è difficile aspettarsi risultati immediati».

