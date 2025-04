Un grande concerto dei Vocal Skyline al Goldoni con The Phoenix La rinascita della libertà

Vocal Skyline torna al Teatro Goldoni di Venezia con The Phoenix – La rinascita della libertà, un concerto-spettacolo emozionante e coinvolgente, diretto dal maestro Marco Toso Borella. In scena alle ore 18.00, l’evento rende omaggio alla Festa. Veneziatoday.it - Un grande concerto dei Vocal Skyline al Goldoni con "The Phoenix. La rinascita della libertà" Leggi su Veneziatoday.it Il tradizionale appuntamento del 25 aprile con itorna al Teatrodi Venezia con The– La, un-spettacolo emozionante e coinvolgente, diretto dal maestro Marco Toso Borella. In scena alle ore 18.00, l’evento rende omaggio alla Festa.

