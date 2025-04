Busto Arsizio 14enne violentata e picchiata da un ragazzo di 21 anni conosciuto online

Xml2.corriere.it - Busto Arsizio, 14enne violentata e picchiata da un ragazzo di 21 anni conosciuto online Leggi su Xml2.corriere.it 50 giorni di prognosi per le ferite. I due dialogavano in rete da tempo. Poi l'incontro e l'aggressione alle 20 di ieri in un'area dismessa. L'uomo è stato arrestato dalla polizia locale chiamato da una residente della zona che ha sentito le urla

Potrebbe interessarti anche:

Busto Arsizio, al primo appuntamento picchia e violenta una 14enne conosciuta sui social: arrestato

Le urla della ragazzina sono state sentite da un abitante della zona. Che ha dato l’allarme e impedito che la violenza sessuale continuasse. È accaduto ieri pomeriggio a Busto Arsizio, in provincia ...

Busto Arsizio, attira in trappola una 14enne e la violenta: si erano conosciuti online

Orrore in Italia: un ragazzo 1enne di origini nordafricane (residente a Rozzano, nel Milanese) è stato arrestato in flagranza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l’accusa di aver picchiato ...

Arresto a Busto Arsizio: 21enne accusato di violenza sessuale su 14enne

Un 21enne di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza a Busto Arsizio, in provincia di Varese, con l'accusa di aver picchiato e violentato per strada una 14enne che aveva conosciuto sui ...

Lo conosce sui social, minorenne picchiata e violentata: era il primo appuntamento. Busto Arsizio, minorenne violentata e picchiata al primo appuntamento da un 21enne conosciuto in rete: come proteggersi dagli «amici» on line. Violentata ragazza 14enne in strada. Arrestato 21enne. I due si erano conosciuti sui social. Picchia e violenta una ragazzina di 14 anni conosciuta sui social. Ragazzina di 14 anni picchiata e violentata a Busto Arsizio: arrestato nordafricano di 21 anni, si erano conos. Ragazzina di 14 anni picchiata e violentata al primo appuntamento. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da ilnotiziario.net: Orrore a Busto Arsizio: 14enne adescata online, picchiata e violentata da 21enne - Una quattordicenne è stata vittima di una brutale aggressione a Busto Arsizio, in provincia di Varese, nella serata di lunedì. La giovane era stata ...

Si apprende da msn.com: Busto Arsizio, 14enne violentata in strada da un 21enne conosciuto online - AGI - Un uomo di 21 anni di origini nordafricane è stato arrestato in flagranza ieri sera dalla polizia locale di Busto Arsizio (Varese) per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza di 14 a ...

Come scrive tg.la7.it: Violentata ragazza 14enne in strada. Arrestato 21enne. I due si erano conosciuti sui social - Tentativo di violenza sessuale contro una ragazza di 14anni da parte di un giovane 21enne conosciuto sui social. E' accaduto ieri sera a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in un'area dismessa ...