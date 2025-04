37enne mangia un boccone di carne e soffoca il racconto terribile

soffocata da un boccone di carne. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle 22.30 in un’abitazione sotto gli occhi attoniti di chi era presente al momento dei fatti.Nel giro di pochi minuti sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo, che hanno svolto gli accertamenti di rito per verificare la dinamica dell’accaduto, confermando che si è trattato di un evento tragico e improvviso, privo di elementi di natura dolosa.I fatti: cos’è accaduto durante il pastoSecondo le prime ricostruzioni, la donna residente ad Ardea stava cenando quando un pezzo di carne le è andato di traverso, bloccando le vie respiratorie e provocando un arresto respiratorio. Thesocialpost.it - 37enne mangia un boccone di carne e soffoca: il racconto terribile Leggi su Thesocialpost.it Una cena tranquilla si è trasformata in una tragedia: una donna di 37 anni è morta nella serata di lunedì 14 aprileta da undi. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle 22.30 in un’abitazione sotto gli occhi attoniti di chi era presente al momento dei fatti.Nel giro di pochi minuti sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo, che hanno svolto gli accertamenti di rito per verificare la dinamica dell’accaduto, confermando che si è trattato di un evento tragico e improvviso, privo di elementi di natura dolosa.I fatti: cos’è accaduto durante il pastoSecondo le prime ricostruzioni, la donna residente ad Ardea stava cenando quando un pezzo dile è andato di traverso, bloccando le vie respiratorie e provocando un arresto respiratorio.

Mangia un pezzo di carne che le va di traverso, 37enne muore soffocata

Una 37enne è morta soffocata, a causa di un boccone di carne che le è andato di traverso mentre cenava. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. La tragedia ieri sera ad Ardea.Continua a leggere

