Zelensky rimuove anche il governatore della provincia di Sumy la decisione dopo gli attacchi

governatore della provincia di Sumy, poche ore dopo le sue dichiarazioni in merito a un evento militare tenutosi domenica nella città omonima, colpita da un attacco russo che ha causato almeno 34 morti e oltre un centinaio di feriti. A comunicarlo è stato Taras Melnichuk, rappresentante dell'esecutivo in Parlamento, attraverso il suo canale Telegram, precisando che la decisione è stata presa nel corso del Consiglio dei ministri di ieri.Secondo quanto emerso, Artiuj ha ammesso di aver preso parte a una cerimonia militare, pur affermando di non esserne stato l'organizzatore: «Non sono stato io a convocarlo, sono stato invitato», ha dichiarato alla radio pubblica ucraina, senza chiarire chi avesse promosso l'incontro. Le sue parole sono giunte poco prima della destituzione.

