Volo Blue Origin Lauren Sánchez risponde alle critiche di Olivia Munn Non era soltanto un sogno personale

alle critiche dell'attrice per il viaggio nello spazio organizzato da Blue Origin. Gayle King e Lauren Sánchez, hanno difeso a spada tratta la loro scelta di partecipare al primo Volo interamente al femminile di Blue Origin, decollato e subito tornato sulla Terra nella giornata di lunedì. A poche ore dalla spedizione di andata e ritorno in 11 minuti, King e Sánchez hanno risposto alle domande relative alle critiche ricevute, in particolare da Olivia Munn che aveva spiegato di trovarlo un 'atto di ingordigia'. La risposta di Lauren Sánchez alle critiche sul Volo con Blue Origin "Non era soltanto un sogno personale. Mi piacerebbe che le persone che criticano venissero a Blue Origin . Movieplayer.it - Volo Blue Origin, Lauren Sánchez risponde alle critiche di Olivia Munn: "Non era soltanto un sogno personale" Leggi su Movieplayer.it L'autrice e fidanzata del magnate di Amazon Jeff Bezos, ha rispostodell'attrice per il viaggio nello spazio organizzato da. Gayle King e, hanno difeso a spada tratta la loro scelta di partecipare al primointeramente al femminile di, decollato e subito tornato sulla Terra nella giornata di lunedì. A poche ore dalla spedizione di andata e ritorno in 11 minuti, King ehanno rispostodomande relativericevute, in particolare dache aveva spiegato di trovarlo un 'atto di ingordigia'. La risposta disulcon"Non eraun. Mi piacerebbe che le persone che criticano venissero a

