La giovane età dei fan al Coachella può essere un attenuante certo Ma resta difficile non esaltarsi davanti a un assolo di chitarra della leggenda dei Queen

Coachella, ma che, paradossalmente, non ha scatenato l’entusiasmo che ci si aspettava. Il giovane talento Benson Boone ha dato prova di grande maestria, reinterpretando in maniera potente e coinvolgente Bohemian Rhapsody dei Queen. Ma la vera sorpresa è arrivata quando, in un momento da brividi, è comparso sul palco Brian May, chitarrista leggendario della band. Un tributo che avrebbe dovuto far esplodere di gioia il pubblico, ma che, stranamente, è stato accolto in maniera tiepida. Coachella, i best look di sempre guarda le foto Benson Boone, tributo ai Queen al CoachellaCon la sua consueta energia e un look che ricordava chiaramente Freddie Mercury, Benson Boone ha affrontato il capolavoro dei Queen con una performance che ha lasciato il segno. Iodonna.it - La giovane età dei fan al Coachella può essere un'attenuante, certo. Ma resta difficile non esaltarsi davanti a un assolo di chitarra della leggenda dei Queen... Leggi su Iodonna.it Un’esibizione che ha fatto vibrare il palco del, ma che, paradossalmente, non ha scatenato l’entusiasmo che ci si aspettava. Iltalento Benson Boone ha dato prova di grande maestria, reinterpretando in maniera potente e coinvolgente Bohemian Rhapsody dei. Ma la vera sorpresa è arrivata quando, in un momento da brividi, è comparso sul palco Brian May, chitarristarioband. Un tributo che avrebbe dovuto far esplodere di gioia il pubblico, ma che, stranamente, è stato accolto in maniera tiepida., i best look di sempre guarda le foto Benson Boone, tributo aialCon la sua consueta energia e un look che ricordava chiaramente Freddie Mercury, Benson Boone ha affrontato il capolavoro deicon una performance che ha lasciato il segno.

Potrebbe interessarti anche:

Inter, Barella al TG1: «Italia-Germania? Ho sognato in giovane età di giocare partite del genere. Mondiale? E’ un dovere…»

Il centrocampista dell’Inter e della nazionale Nicolò Barella ha parlato della sua stagione con i nerazzurri e degli impegni con la nazionale. Le parole Il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella ...

Psg nervoso contro il Lione, la giovane età della rosa solleva interrogativi sulla tenuta mentale (L’Equipe)

Domenica il Psg ha vinto a Lione per 3-2. Una partita per niente facile che nel finale si è scaldata parecchio. Proprio questo aspetto incuriosisce l’Equipe. Il Psg è stato bravo a non cadere nelle ...

“Ma allora con lei…”. Matteo Berrettini e la giovane cantante di Sanremo 2025: fan impazziti

Negli ultimi giorni, sui social è esploso un simpatico dibattito che ha visto protagonisti Sarah Toscano, giovane promessa della musica, e Matteo Berrettini, campione del tennis italiano. Il tutto è ...

Lo stile di Benson Boone ha infiammato il palco del Coachella e non solo. The Idea of You mostra quanto la differenza d'età sia ancora un problema solo per le donne. Fedez-Ferragni, niente ritorno Lui va a Monaco con Garance. Megan Fox senza trucco dopo il Coachella, e sembra un’altra. Il mondo di oggi, con tutto ciò che non va, è il vero protagonista di The Idea of You, su Prime Video dal 2 maggio. Perché siamo tutti pazzi di Lana Del Rey. Ne parlano su altre fonti