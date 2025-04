Juventus non solo Osimhen dalla Serie A arriva il bomber di scorta

Juventus è pronto ad aprire i battenti in vista della prossima sessione estiva. L’accesso alla prossima Champions League, però, potrebbe stravolgere e cambiare i piani di Giuntoli e della società bianconera. Occhio al sogno Osimhen, ma anche al nuovo bomber di scortaCome confermato nel corso delle ultime settimane, difficilmente Vlahovic rinnoverà il suo contratto con la Juventus. L’attaccante serbo, in scadenza con i bianconeri il prossimo 30 giugno 2026, potrebbe lasciare subito Torino nel corso della prossima estate. Una mossa quasi obbligatoria da parte dei bianconeri per evitare di perdere Vlahovic a parametro zero nel corso dell’annata successiva. Il centravanti serbo, dal canto suo, valuterà il da farsi e aspetterà alcune offerte interessanti dalla Premier League. Tvplay.it - Juventus, non solo Osimhen: dalla Serie A arriva il bomber di scorta Leggi su Tvplay.it Il calciomercato dellaè pronto ad aprire i battenti in vista della prossima sessione estiva. L’accesso alla prossima Champions League, però, potrebbe stravolgere e cambiare i piani di Giuntoli e della società bianconera. Occhio al sogno, ma anche al nuovodiCome confermato nel corso delle ultime settimane, difficilmente Vlahovic rinnoverà il suo contratto con la. L’attaccante serbo, in scadenza con i bianconeri il prossimo 30 giugno 2026, potrebbe lasciare subito Torino nel corso della prossima estate. Una mossa quasi obbligatoria da parte dei bianconeri per evitare di perdere Vlahovic a parametro zero nel corso dell’annata successiva. Il centravanti serbo, dal canto suo, valuterà il da farsi e aspetterà alcune offerte interessantiPremier League.

