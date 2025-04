Movida violenta dopo il buttafuori accoltellato il questore chiude il Country per due settimane

Country per due settimane. Lo ha stabilito dal questore, Maurizio Calvino, che ha emesso un provvedimento di chiusura della discoteca di viale dell’Olimpo dove, lo scorso weekend, un 21enne (A. M. le iniziali) avrebbe accoltellato un buttafuori nigeriano di 20 anni che. Palermotoday.it - Movida violenta, dopo il buttafuori accoltellato il questore chiude il Country per due settimane Leggi su Palermotoday.it Sospesa la licenza delper due. Lo ha stabilito dal, Maurizio Calvino, che ha emesso un provvedimento di chiusura della discoteca di viale dell’Olimpo dove, lo scorso weekend, un 21enne (A. M. le iniziali) avrebbeunnigeriano di 20 anni che.

Potrebbe interessarti anche:

Movida violenta a Lecce, 21enne in prognosi riservata dopo un'aggressione

Violenza nel cuore della movida leccese . Poco prima della mezzanotte, un giovane di 21 anni è stato colpito in pieno volto da un pugno e ora si trova ricoverato in gravi condizioni in prognosi ...

Firenze: Questore sospende licenza a circolo privato. Dopo violenta rissa fra cittadini stranieri

Da oggi, 4 aprile, è scattata la sospensione della licenza per 15 giorni per un circolo privato della periferia di Firenze, disposta, ai sensi dell'art. 100 del T.U.L.P.S., dal Questore della ...

Rapina violenta in un supermercato di Bolzano: madre e figlia arrestate dopo l'aggressione al direttore

A Bolzano, madre e figlia arrestate per rapina in un supermercato. Aggredito il direttore durante il tentativo di fuga.

Movida violenta, dopo il buttafuori accoltellato il questore chiude il Country per due settimane. Branco picchia il buttafuori di un locale della movida: è "caccia" agli autori dell'aggressione. Buttafuori accoltellato al The Club, liberati i due ragazzi arrestati. “Dinamica poco chiara, versioni contrastanti dei testimoni”. Accoltellamento in discoteca, dopo spedizioni punitive e pestaggi con i buttafuori chiusa 4 mesi l'Utopia. Asp. Accoltellamento in discoteca, dopo spedizioni punitive e pestaggi con i buttafuori chiusa 4 mesi l'Utopia. Asp. Rissa fra una trentina di giovani allo Shazam, ambulanze e carabinieri in discoteca. Ne parlano su altre fonti

palermotoday.it comunica: Movida violenta, dopo il buttafuori accoltellato il questore chiude il Country per due settimane - Il provvedimento prevede la sospensione della licenza e della Scia per il locale di viale dell'Olimpo, dov'è stato ferito un addetto alla sicurezza. A colpirlo sarebbe stato un 21enne ora in stato di ...

Nota di ilmattino.it: Movida violenta a Battipaglia: ennesima rissa in via Italia, i giovani fuggono - Rissa in centro a Battipaglia. Gruppi di ragazzi si sono affrontati per strada in via Italia, sabato sera, a pochi passi dal Municipio. Calci e pugni tra ragazzi che ormai si affrontano ogni ...

quotidianodigela.it riferisce: Movida centro storico, un ferito dopo una violenta colluttazione: accuse a un giovane - Gela. La colluttazione, pare a seguito di un precedente diverbio, si verificò nella movida del centro storico. Due giovani si affrontarono e uno di loro fu costretto a raggiungere l’ospedale “Vittorio ...