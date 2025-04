A Paestum workshop B2B della Camera di commercio riflettori accesi su Sapri e Bussento

Paestum, il workshop B2B organizzato dalla Camera di commercio di Salerno. Un appuntamento di rilievo per l’incontro tra operatori turistici del territorio e buyer internazionali, che ha visto la partecipazione di giornalisti, stakeholder e tour operator provenienti da Italia, Francia e Regno Unito.“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota -, è emersa con forza la volontà di riscoprire e rilanciare le eccellenze locali, puntando sull’autenticità e sulle potenzialità inesplorate del Cilento più meridionale. In particolare, Sapri e le Terre del Bussento sono state al centro dell’interesse, grazie alla loro combinazione di storia millenaria, paesaggi incontaminati e tradizioni enogastronomiche distintive”. “Valorizzare quest’area – è stato sottolineato nel corso del workshop – significa creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile e rafforzare l’identità culturale della nostra provincia”. Leggi su Ildenaro.it Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso il Savoy Beach Hotel di, ilB2B organizzato dalladidi Salerno. Un appuntamento di rilievo per l’incontro tra operatori turistici del territorio e buyer internazionali, che ha visto la partecipazione di giornalisti, stakeholder e tour operator provenienti da Italia, Francia e Regno Unito.“Nel corso dell’incontro – si legge in una nota -, è emersa con forza la volontà di riscoprire e rilanciare le eccellenze locali, puntando sull’autenticità e sulle potenzialità inesplorate del Cilento più meridionale. In particolare,e le Terre delsono state al centro dell’interesse, grazie alla loro combinazione di storia millenaria, paesaggi incontaminati e tradizioni enogastronomiche distintive”. “Valorizzare quest’area – è stato sottolineato nel corso del– significa creare nuove opportunità di sviluppo sostenibile e rafforzare l’identità culturalenostra provincia”.

Potrebbe interessarti anche:

Coppia fa sesso in auto ai templi di Paestum e si fa riprendere da un uomo, turista li scopre mentre paga il ticket del parcheggio - VIDEO

Quando la turista ha notato la scena di sesso in macchina, l'uomo che filmava la coppia si è avvicinato a lei invitandola ad andarsene Una coppia si è messa a fare sesso in auto nei pressi del ...

Capaccio Paestum, aggredisce l’ex compagna in strada: arrestato per stalking e lesioni

Un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga e ai maltrattamenti, è stato arrestato a Capaccio Paestum con l’accusa di stalking e lesioni personali. Il ...

Asstra organizza primo workshop nazionale sull’IA nel Trasporto Pubblico Locale

(Adnkronos) – Asstra organizza il primo workshop nazionale dedicato all'intelligenza artificiale nel Trasporto Pubblico Locale (TPL), un'occasione di confronto per… L'articolo Asstra organizza primo ...

A Paestum workshop B2B della Camera di commercio: riflettori accesi su Sapri e Bussento. "Prospettive per il turismo nei mercati esteri": il convegno a Capaccio Paestum. Il Cilento potrebbe entrare nella denominazione dell’Aeroporto di Salerno: la proposta della Gesac. Salerno Wonders, ecco gli stranieri: «Porta per le due costiere ma ha anche tante bellezze». Cibo&Dintorni, XIV edizione al NEXTdi Capaccio Paestum. “Salerno Wonders”: buyer e giornalisti da Londra e Parigi alla scoperta del territorio. Ne parlano su altre fonti

Scrive napolivillage.com: Paestum, il workshop B2B della Camera di Commercio: riflettori accesi su Sapri e le Terre del Bussento - Si è tenuto nel pomeriggio di ieri, presso il Savoy Beach Hotel di Paestum, il workshop B2B organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno. Un appuntamento ...

agroalimentarenews.com comunica: Roma: workshop sul "Tondo di Paestum" - Dalla tavola dei Borboni ai giorni nostri: il Carciofo di Paestum Igp conquista Roma. Si terrà lunedì 28 aprile alle ore 19:00, presso il ‘Sanacafè’, in via Pompeo Magno 12 C/D, il workshop sul ‘Tondo ...