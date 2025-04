Rutte a Odessa con Zelensky sostegno incrollabile

Odessa insieme a Zelensky. Il popolo ucraino ha sopportato così tanto, non ultimo l'attacco russo a Sumy nella Domenica delle Palme. Il sostegno della Nato è incrollabile. Continueremo ad aiutare l'Ucraina in modo che possa difendersi oggi e scoraggiare future aggressioni, garantendo una pace giusta e duratura". Lo scrive il segretario della Nato Mark Rutte sui social.

