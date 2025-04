Carmando 8220Maradona disse che voleva vedere solo me Piangeva come un bambino disse Mi hanno tradito8221

Carmando racconta un episodio che non potrà mai dimenticare, con Diego Armando Maradona protagonista: "Io ero stordito, lui distrutto". Leggi su Fanpage.it Salvatoreracconta un episodio che non potrà mai dimenticare, con Diego Armando Maradona protagonista: "Io ero stordito, lui distrutto".

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Delogu come Francesca Michielin: «Il mio ex è sparito e io ero morta dentro. Mia madre mi disse: “Darei 5 anni per non vederti soffrire”»

La conduttrice racconta sui social di aver vissuto una situazione simile a quella della cantante. Era innamorata di un ragazzo. Poi «Lui era sparito e io ero devastata, avevo cominciato ad avere i ...

Pierina, Manuela conferma tutto: Louis incredulo. “Mi disse di dire di aver suonato alla sua porta”

Rimini, 26 marzo 2025 – Non si è tirata indietro. Non ha ritrattato. Ha parlato in maniera franca e decisa, Manuela Bianchi, chiamata dal gip a confermare – e cristallizzare – l’ultima versione ...

Rubiales: «Chiesi a Hermoso se potevo darle un bacio, lei disse ok. Tutto spontaneo»

E il sesto giorno Luis Rubiales parlò. Il presidente della Federcalcio spagnolo ha infine deposto al processo che lo vede accusato di aver baciato non consensualmente Jenni Hermoso durante la ...