Studenti entrano nel registro elettronico dei prof e cambiano i voti ai peggiori danno 8 alle migliori 2

Studenti di terza media si è reso protagonista di un vero e proprio blitz informatico rubando le password agli insegnanti ed entrando nelle aree riservate dei loro registri elettronici. Leggi su Fanpage.it È accaduto nella scuola secondaria di primo grado "Luigi Barone" di Verrès, un comune a circa 40 chilometri da Aosta, dove un gruppo didi terza media si è reso protagonista di un vero e proprio blitz informatico rubando le password agli insegnanti ed entrando nelle aree riservate dei loro registri elettronici.

Potrebbe interessarti anche:

Vincenzo Schettini: “Invece che investire sulla tecnologia date fondi per la formazione degli insegnanti. Fate loro girare il mondo”. E sul registro elettronico: “Non responsabilizza gli studenti”

"La fisica che ci piace" incontra Giacomo Poretti in un'intervista che va ben oltre la scienza, toccando temi educativi e sociali di grande attualità. Vincenzo Schettini e l'attore del trio Aldo, ...

Stretta sulle paritarie: esami più severi e registro elettronico per tracciare le presenze degli studenti. È nel Decreto scuola, in 2 anni 400 revoche

In due anni sono più di 400 le scuole non statali paritarie alle quali è stata revocata la parità. Con il Decreto scuola di prossima emanazione, del quale la nostra redazione ha avuto copia della ...

Violato il Registro elettronico di una scuola media in provincia di Aosta: studenti modificano i voti

Un gruppo di studenti di terza media, in una scuola media in provincia di Aosta, è riuscito a violare il registro elettronico, accedendo con le credenziali di almeno quattro docenti. Il caso, ...

Studenti entrano nel registro elettronico dei prof e cambiano i voti: ai peggiori danno 8, alle migliori 2. Studenti rubano le password ai prof, entrano nel registro elettronico e si alzano i voti: almeno 40 accessi ab. Studenti 'Robin Hood', entrano nel registro elettronico e oltre ad alzarsi i voti abbassano quelli dei secchioni. Studenti rubano le password ai prof, entrano nel registro elettronico e si alzano i voti: almeno 40 accessi abusivi. Violazioni del Registro Elettronico: il caso di Aosta e l'allarme sulla sicurezza digitale nelle scuole italiane. Studente hacker cambiava i voti, il Ministero precisa: "Probabilmente accesso al registro elettronico. Scuole mantengano alta l'attenzione". Ne parlano su altre fonti

Segnala skuola.net: Studenti "Robin Hood" entrano nel registro elettronico della scuola: si alzano i voti e li abbassano ai secchioni - In una scuola media di Verrès, in Valle d'Aosta, un gruppo di alunni ha rubato le password di quattro docenti per accedere al registro elettronico. I 4 sono diventati 8, mentre le più brave della clas ...

Come scrive msn.com: Studenti rubano le password ai prof, entrano nel registro elettronico e si alzano i voti: almeno 40 accessi abusivi - Sono entrati nel registro elettronico della scuola e si sono messi a cambiare i voti: non solo per alzarli a chi aveva preso qualche insufficienza, ma ...

Segnala msn.com: Tredicenni rubano le password ai prof, entrano nel registro e si alzano i voti: «Ai 'secchioni' li hanno abbassati a 2» - Sono entrati nel registro elettronico della scuola e si sono messi a cambiare i voti: non solo per alzarli a chi aveva preso qualche insufficienza, ma anche per abbassarli a qualche compagno ...