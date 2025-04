Lanazione.it - Domenico Giani riceve l’Emblema Araldico dell’Istituto del Nastro Azzurro

Arezzo, 15 aprile 2025 –insignito deldel. Il conferimento è avvenuto nel corso di una cerimonia in Prefettura in cui l’aretino ha ricevuto il riconoscimento per essersi distinto per alto senso del dovere, spirito di servizio e meriti acquisiti nel corso di oltre quarant’anni di esperienza e di impegno nella sicurezza internazionale., conferito all’Istituto delcon Regio Decreto del 1927 e riconfermato con Decreto del 1951 del Presidente della Repubblica, è una delle più importanti onorificenze concesse alle personalità capaci di rappresentare i valori e i principi dello stesso ente morale fondato nel 1923 per rappresentare i decorati al Valor Militare. Vent’anni di servizio al fianco di tre Pontefici seguiti, oggi, da un impegno umanitario per i più bisognosi e i più fragili: il servizio diè sempre stato guidato dai principi di lealtà, coraggio e dedizione alla Patria.