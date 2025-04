Thesocialpost.it - Elezioni Monfalcone: stravince il centrodestra col 70%, affonda il partito islamico sostenuto da Soumahoro

si sperava in un cambiamento, ma il voto ha confermato una netta continuità. Il progetto politico di Bou Konate,da Aboubakar, non ha avuto l’impatto sperato. La sua lista, Italia Plurale, composta interamente da candidati stranieri, puntava a raccogliere il consenso di una comunità che rappresenta oltre il 30% della popolazione residente, con una forte presenza di cittadini provenienti dal Bangladesh.Leggi anche:, ilislamista si presenta col simbolo del movimento politico fondato daUna sconfitta pesante per le opposizioniTra le ipotesi ventilate alla vigilia del voto c’era quella di un possibile ballottaggio e, in quel caso, un’eventuale alleanza con il centrosinistra. Ma lo scenario è rimasto solo teorico: l’affluenza al 57% ha comunque consegnato una vittoria schiacciante alla destra.