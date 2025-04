Anticipazioni Hercai Puntate Turche Reyyan Scompare Nel Nulla

Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Reyyan ha uno scontro durissimo con Miran e Hazar e Scompare nel Nulla. I due, disperati, la cercano dappertutto!Hercai prosegue e, nel corso delle Puntate Turche, al centro dell'attenzione ci sarà nuovamente Reyyan. La ragazza infatti sarà furiosa contro Miran e contro Hazar e deciderà di far perdere le sue tracce. Miran e Hazar saranno disperati e la cercheranno in lungo e in largo ma apparentemente senza risultati. Ma ecco che cosa sta per succedere.Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Reyyan si allontana da Miran e Hazar!Nel corso delle Puntate Turche, Reyyan apprende con grande sgomento che Hazar le ha sempre mentito e che non è lui suo padre, come invece lei credeva. Allo stesso tempo, il rapporto con Miran, ormai diventato suo marito, è sempre più difficile a causa del fatto che Miran non ha rinunciato ai suoi propositi di vendetta e la situazione è sempre più difficile e sempre più tesa anche con sua nonna.

Nella nuova puntata di "Hercai" di stasera Reyyan si scaglia contro Hazar e Miran. "Hercai": cosa succede nella serie turca d'amore e vendetta, tra anticipazioni e personaggi. Nella nuova puntata di "Hercai" Miran smaschera Azize, Hazar affronta Nasuh. Stasera nella nuova puntata di "Hercai": Miran caccia Azize, Nasuh confessa di aver sparato a Mehmet. Nella nuova puntata di "Hercai" Miran incontra Hazar in gran segreto, Gönül tradisce Azize. Stasera nella nuova puntata di "Hercai": Miran e Reyyan nel mirino di Harun (e di una donna misteriosa).

