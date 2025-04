The Hormonauts tornano con Turn on the light il nuovo singolo è un inno alla consapevolezza

Hormonauts è tornata con un nuovo singolo dal titolo "Turn on the light!", segnando il loro atteso ritorno sulla scena musicale. Il brano si svolge in un'ambientazione tanto inaspettata quanto simbolica: la tazza del WC. Un luogo insolito, sì, ma anche una delle poche "comfort zone" dove è possibile fermarsi e riflettere sul mondo che ci circonda.

A partire da venerdì 4 aprile 2025, è online su tutti i digital stores e le principali piattaforme di streaming musicali "Turn on the light!" (ascoltalo su YouTube), il nuovo singolo firmato da The Hormonauts, storica band romagnola che torna a sorprendere il pubblico dopo anni di successi e sperimentazioni sonore.

Il brano segna il ritorno ufficiale del gruppo sulle scene, e lo fa con un messaggio forte, diretto e in pieno stile Hormonauts: raccontare la realtà con ironia, ma senza perdere mai di vista le riflessioni più profonde.

