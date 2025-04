Automobilista drogato investe pedone e scappa Rintracciato dai vigili

Automobilista, risultato positivi ai test tossicologici, ha investito una donna ed è scappato. A rimanere ferita in maniera grave una 56enne, italiana, che è stata trasportata in codice rosso al policlinico Agostino Gemelli, dove è attualmente ricoverata. A bordo del veicolo un 30enne italiano. Romatoday.it - Automobilista drogato investe pedone e scappa. Rintracciato dai vigili Leggi su Romatoday.it Un, risultato positivi ai test tossicologici, ha investito una donna ed èto. A rimanere ferita in maniera grave una 56enne, italiana, che è stata trasportata in codice rosso al policlinico Agostino Gemelli, dove è attualmente ricoverata. A bordo del veicolo un 30enne italiano.

Potrebbe interessarti anche:

Cynthia Ventucci investita e uccisa a Roma, arrestato l'automobilista. Era drogato alla guida

Positivo ai test tossicologici. Era drogato alla guida l'automobilista che lo scorso 10 gennaio ha travolto e ucciso Cynthia Ventucci, la 69enne che stava attraversando la strada sulle strisce ...

Automobilista investe studente sulle strisce e non si ferma, indagini dei vigili di Cagliari

Un ragazzo di 16 anni è stato investito questa mattina mentre attraversava la strada nei pressi di piazza Giovanni XXIII a Cagliari, a pochi passi dalla scuola che frequenta. L’automobilista, dopo ...

Automobilista, senza patente e drogato, provoca incidente: morto Marco Contessi, un giovane papà

Un ragazzo milanese di 27 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in una galleria a Marone, in provincia di Brescia. Nel ...

Automobilista drogato investe pedone e scappa. Rintracciato dai vigili. Ubriaco e drogato, uccide un pedone e fugge: bresciano in carcere in Albania. Incidente in Brianza, investita una donna di 42 anni: conducente positivo ai pretest della droga. Incidente a Roma, morto pedone investito da un'auto. Un’auto la investe, i vigili urbani multano la donna perché non attraversava sulle strisce. Incidente in centro, un pedone investito da un'auto: 28enne in ospedale. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta motori.it: Automobilista investe pedone sulle strisce davanti alla Polizia: arresto immediato - Pedone investito da un'auto davanti alla Polizia ... procedendo all’arresto dell’automobilista responsabile, che non avrebbe mostrato alcun tentativo di frenata prima dell’impatto.

Riporta tempostretto.it: Investe pedone a Tremestieri e non si ferma per soccorrerlo - MESSINA – Ancora un incidente in città. Un automobilista ha investito un pedone, ieri sera intorno alle 18.40, e non si è fermato per soccorrerlo. A Tremestieri, vicino al Centro commerciale, il ...

Scrive oggitreviso.it: Investe un pedone, automobilista si ferma per aiutarlo e a sua volta viene colpito da una vettura - CASALE SUL SILE - Alle ore 20:45 in via Nuova Trevigiana, un’auto Volkswagen Polo ha investito un pedone di 63 anni che camminava sul ciglio della strada in direzione Treviso, facendolo cadere ...