Serena Williams la campionessa produttrice esecutiva di un dramma sul tennis targato Netflix

Serena Williams sarà produttrice esecutiva di Carrie Soto is Back, una serie tratta dal romanzo bestseller a tema tennis scritto da Taylor Jenkins Reid. Secondo quanto riporta Deadline, Netflix ha avviato lo sviluppo del progetto. Famosa in tutto il mondo e considerata una delle più grandi tenniste nella storia, Serena Williams ha già lavorato a progetti per lo schermo e anche in questo caso parteciperà attivamente alla realizzazione. La nuova serie sul tennis prodotta da Serena Williams La storia segue le vicende di Carrie Soto, una campionessa la cui determinazione a vincere ad ogni costo non l'ha resa particolarmente amata.

