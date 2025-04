Chi era Dayong Zhang uomo ucciso in strada a Roma gli affari in Toscana e usura

Il 53enne era finito sotto indagine della Dda di Firenze. Aveva precedenti anche per reati contro il patrimonio

Roma, coppia uccisa in un agguato sulla Prenestina: chi sono le vittime. Lui, Zhang Dayong, aveva legami con la mafia cinese

Quando la coppia è arrivata al portone di casa il killer era già lì, con la pistola carica: sei colpi di calibro 9 per freddare Zhang Dayong e Gong Xiaoqing, la coppia di origini...

