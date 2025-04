FED Awards Lucca 2025 aperte le candidature per premi sul innovazione digitale in sei categorie

digitale e Dime Comunicaciones sono lieti di annunciare la nuova edizione dei FED Awards 2025. I vincitori saranno svelati durante il prossimo 22° FED 2025, che si terrà presso la prestigiosa sede del Royal College di Lucca, in Toscana, Italia (www.fed2025.com).I premi sono aperti a tutta l'industria dei media e riguardano l'innovazione, le soluzioni e i contenuti nel campo digitale, suddivisi in sei categorie:ULTRA HD/HDRinnovazione/TECNOLOGIAHYBRID TV/OTTMIGLIORE PIATTAFORMA/CONNECT TVpremiO RADIOSPORT, SERIES & ADVPer candidarsi, è sufficiente inviare una e-mail a forum@comunicaredigitale.it entro il 7 maggio 2025, alle ore 12:00 (mezzogiorno), includendo nella mail la categoria, una breve descrizione (perché ci si candida) e il prodotto/soluzione/programa o contenuto per cui si sta candidando.

