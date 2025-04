Ma avete visto gli ascolti terribili di The Couple Ora Ilary Blasi rischia grosso i numeri shock

Ilary Blasi ci riprova con un nuovo reality, The Couple – Una vittoria per due, ma i risultati sono tutt'altro che incoraggianti. Dopo un debutto discreto che aveva fatto ben sperare, la seconda puntata del programma andata in onda lunedì 14 aprile 2025 ha segnato un vero e proprio crollo nei dati d'ascolto.E quando i numeri parlano chiaro, le conseguenze rischiano di diventare pesanti. Il pubblico sembra non aver gradito la proposta Mediaset, giudicata ripetitiva, poco coinvolgente e con un cast privo di mordente. E intanto sui social si scatena la bufera, tra ironie taglienti e richieste di chiusura anticipata. Il rischio flop ora è reale, e Ilary Blasi potrebbe ritrovarsi, ancora una volta, a dover fronteggiare una crisi mediatica.ascolti flop per The Couple: ecco quanto ha fatto ieri seraDati alla mano, la seconda puntata di The Couple ha fatto segnare uno dei risultati peggiori per una prima serata Mediaset del 2025: appena 13% di share, con poco più di 1,5 milioni di telespettatori.

