Gormiti the new era game scuole del Chietino coinvolte nella sfida nazionale

Grande entusiasmo per le tappe del progetto educativo Gormiti the new era game, che ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell'istituto comprensivo "Chieti N.3", della primaria e dell'istituto comprensivo "Masci" di Francavilla al Mare, della secondaria di I grado.

Gormiti New Era, due scuole del casertano alla finale nazionale

Grande entusiasmo per le tappe del progetto educativo Gormiti - The New Era Game che ha coinvolto gli studenti e le studentesse della Direzione Didattica “Mondragone Terzo” di Mondragone, della ...

Ambiente e sostenibilità, gli studenti di Borgonovo alla finale nazionale del progetto "Gormiti"

Grande entusiasmo per le tappe del progetto educativo "Gormiti - The New Era Game" che ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo "Borgonovo Val Tidone", della Scuola ...

Alla scuola primaria Antinori sbarcano i mitici Gormiti; insegneranno ai bambini a difendere l'ambiente: ecco come

La sostenibilità ambientale, oltre che all'evento comunale di Millumino di Meno Week-End, passa anche per i banchi di scuola con il progetto di “Gormiti – The New Era Game”, evento educativo per ...

Scrive rai.it: "Gormiti – The New Era" - Già fenomeno della cultura pop, i Gormiti tornano alla ribalta con “Gormiti – The New Era” in prima visione su Rai 2 dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 18.50 e in boxset su RaiPlay. La ...

rai.it comunica: Gormiti The New Era - Arriva sul piccolo schermo "Gormiti - The New Era", la nuova produzione Rainbow che porterà in TV la prima trasposizione in live action del famoso franchise animato dei Gormiti, arricchito da ...

Si apprende da irpinia24.it: GORMITI THE NEW ERA GAME: l’I.C. “Pasquale Stanislao Mancini” di Ariano Irpino (AV) tra i finalisti della grande sfida nazionale! - Grande entusiasmo per le tappe del progetto educativo Gormiti – The New Era Game che ha coinvolto gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo “Pasquale Stanislao Mancini” di ...