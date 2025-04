Caltagirone riattivato l’impianto di illuminazione pubblica in tre vie periferiche

riattivato nella sua interezza l’impianto di illuminazione pubblica delle vie Balatazze, Croce del Vicario e del Mazzone - Dusmet. Sono stati. Cataniatoday.it - Caltagirone, riattivato l’impianto di illuminazione pubblica in tre vie periferiche Leggi su Cataniatoday.it Su iniziativa dell'Amministrazione comunale attraverso il coordinamento dell’Ufficio tecnico comunale - Servizio manutenzioni e Lavori pubblici, è statonella sua interezzadidelle vie Balatazze, Croce del Vicario e del Mazzone - Dusmet. Sono stati.

Potrebbe interessarti anche:

Eboli, impianto crematorio nel mirino: “Violazione delle norme regionali, rischio danno erariale”

Non si placano le polemiche a Eboli in seguito alla recente delibera numero 61 del 18 marzo 2025 della Giunta comunale, che ha espresso parere favorevole all'avvio della procedura di project ...

Maxi impianto a batteria 'Bess', assemblea infuocata. L'assessore: “I 600mila euro di compensazioni vadano al quartiere”

Hanno chiesto garanzie per la sicurezza, ma anche per la vivibilità della zona di Durazzanino, i circa 90 cittadini che hanno gremito l'incontro pubblico con la cittadinanza organizzato per dare ...

Intesa Sanpaolo finanzia l’impianto fotovoltaico più esteso dello Stato di New York

La Divisione Imi – Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo, guidata da Mauro Micillo, ha strutturato e in parte sottoscritto assieme a un pool di banche internazionali un prestito a ...

Caltagirone, riattivato l’impianto di illuminazione pubblica in tre vie periferiche. Elisoccorso fermo la notte, Caltagirone: “Aiutatemi, il sindaco ignora le mie istanze”. Ne parlano su altre fonti