Il nuovo assessore regionale al Energia giura al Ars

Il nuovo assessore regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ha giurato questo pomeriggio a Sala d'Ercole, dinnanzi al presidente della Regione Renato Schifani, e a quello dell'Ars, Gaetano Galvagno, ed è entrato ufficialmente nel pieno delle sue funzioni.

Energia, il nuovo assessore Colianni giura all'Ars: "Subito al lavoro per usare al meglio le risorse disponibili". Energia, il nuovo assessore Colianni giura all'Ars: «Subito al lavoro per utilizzare al meglio le risorse disponibili. Energia, Colianni nuovo assessore: domani il giuramento all’Ars. L’ennese Colianni sostituisce Di Mauro: sarà il nuovo assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità. Accettate le dimissioni di Di Mauro, Schifani designa Francesco Colianni nuovo assessore all’Energia. Di Mauro è fuori dall'Esecutivo Schifani: sarà capogruppo Mpa all'Ars. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta msn.com: È Francesco Colianni il nuovo assessore regionale all’Energia. Schifani: «Proseguirà il percorso» - Al suo posto il governatore ha designato Francesco Colianni, che giurerà domani alle 15 davanti all’Assemblea regionale siciliana.

Riporta scrivolibero.it: Regione, accettate dimissioni Di Mauro. Schifani designa Francesco Colianni nuovo assessore all’Energia - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro. Al suo posto il governatore ha designa ...

Scrive ilsicilia.it: Di Mauro si dimette, Schifani designa Francesco Colianni nuovo assessore all’Energia - Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni dell'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro ...