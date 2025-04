L allarme di Elkann sui dazi Poi quella citazione di Marchionne sul auto elettrica

Ilgiornale.it - L'allarme di Elkann sui dazi. Poi quella citazione di Marchionne sull'auto elettrica Leggi su Ilgiornale.it Il presidente di Stellantis parla all’assemblea degli azionisti del gruppo riuniti oggi ad Amsterdam

L'allarme di Elkann sui dazi. Poi quella citazione di Marchionne sull'auto elettrica. Stellantis, John Elkann e il sorpasso di Pechino: «Il mercato cinese dell'auto ormai è più grande di quello Usa e Ue messi insieme». Elkann da Trump, mercato auto a rischio tra dazi e nuove regole emissioni. Stellantis, l’allarme della Fim Cisl: “La produzione mai stata così bassa”. Elkann da Trump, mercato auto a rischio tra dazi e nuove regole emissioni. Elkann va da Trump: Stellantis si piega agli USA per salvare il business. Ne parlano su altre fonti

Scrive quattroruote.it: Elkann: "Dazi Usa e norme europee, l'industria dell'auto è a rischio" - Il presidente critica i regolamenti sulle emissioni e sottolinea i timori per le tariffe: conseguenze al di qua e al di là dell'oceano ...

tg24.sky.it comunica: Dazi, è allarme per invasione di merce cinese. L'Italia: "Ue adotti misure" - Che impatto avrà la guerra commerciale dei dazi tra Usa e Cina sul made in Italy? I risvolti potrebbero non essere positivi e dunque il governo italiano chiederà alla Commissione europea di attivare s ...

Si apprende da ilsole24ore.com: Stellantis: Elkann, con dazi e regole rigide industria Usa e Europa a rischio - “In Europa, le normative sulle emissioni di CO2 hanno imposto un percorso irrealistico di elettrificazione, scollegato dalla realtà del mercato. In ...