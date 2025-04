Isola dei Famosi 2025 chi parte chi resta e il nome a sorpresa di Serse Cosmi

Isola dei Famosi, cresce la curiosità sul cast. Se è ormai certo che la conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, non si hanno ancora conferme ufficiali sugli opinionisti, anche se Simona Ventura continua a essere data per favorita.Rinunce e sorpreseTra i nomi dati per certi ma poi sfumati, come riferito da Gabriele Parpiglia, figurano Er Gennaro, Chiara Basso e Camila Giorgi. A sorpresa, invece, spunta Serse Cosmi: l’ex allenatore è tra i più corteggiati dalla produzione, come rivelato anche dal Corriere dello Sport. La presenza del vulcanico allenatore sarebbe un bel colpo con gli autori che stanno cercando soprattutto volti che in passato non hanno mai partecipato a reality show. Gli altri possibili naufraghiPossibili naufraghi includono Chiara Balistreri, MariaLuisa Jacobelli, Letizia Paternoster e persino Carmen Russo, che sarebbe pronta per la sua quarta partecipazione. Notizieaudaci.it - Isola dei Famosi 2025: chi parte, chi resta e il nome a sorpresa di Serse Cosmi Leggi su Notizieaudaci.it Con l’avvicinarsi dell’inizio della nuova edizione de L’dei, cresce la curiosità sul cast. Se è ormai certo che la conduzione sarà affidata a Veronica Gentili, non si hanno ancora conferme ufficiali sugli opinionisti, anche se Simona Ventura continua a essere data per favorita.Rinunce e sorpreseTra i nomi dati per certi ma poi sfumati, come riferito da Gabriele Parpiglia, figurano Er Gennaro, Chiara Basso e Camila Giorgi. A, invece, spunta: l’ex allenatore è tra i più corteggiati dalla produzione, come rivelato anche dal Corriere dello Sport. La presenza del vulcanico allenatore sarebbe un bel colpo con gli autori che stanno cercando soprattutto volti che in passato non hanno maicipato a reality show. Gli altri possibili naufraghiPossibili naufraghi includono Chiara Balistreri, MariaLuisa Jacobelli, Letizia Paternoster e persino Carmen Russo, che sarebbe pronta per la sua quartacipazione.

Potrebbe interessarti anche:

“Dietrofront, c’è lui”. Conduttore Isola dei Famosi 2025, nuova ipotesi dopo Veronica Gentili

Colpo di scena sull’Isola dei Famosi 2025. Ormai è sicuro che il reality show sia confermato, infatti dovrebbe avere inizio tra due mesi dopo la fine del Grande Fratello. Finora non si è saputo chi ...

Isola dei Famosi 2025, Alfonso Signorini in lizza per la conduzione

Alfonso Signorini sarebbe in lizza per la conduzione de L'Isola dei Famosi 2025: ecco il gossip delle ultime ore L'articolo Isola dei Famosi 2025, Alfonso Signorini in lizza per la conduzione ...

“L’Isola dei Famosi 2025”, ora è ufficiale: chi è la nuova conduttrice

News Tv. L’Isola dei Famosi 2025, ora è ufficiale: chi è la nuova conduttrice. L’attesa è finita e Mediaset ha finalmente annunciato chi sarà alla conduzione della nuova edizione del reality show ...

Concorrenti Isola dei Famosi 2025, spuntano le ex vippone: i nomi salgono a nove, ecco quello che sappiamo. Isola dei famosi 2025: ecco chi potrebbe essere la prima concorrente. Concorrenti Isola dei Famosi 2025: chi ci sarà e chi ha detto di "NO", le ultime indiscrezioni. Isola dei Famosi 2025: nuovi volti, vecchi misteri e un debutto che fa discutere. Concorrenti Isola dei Famosi 2025: spuntano 7 nomi, cast bomba per Veronica Gentili. L'isola dei famosi 2025: chi sono le prime concorrenti ufficiali e quali i possibili naufraghi già contattati. Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: L’Isola dei Famosi 2025: nuove indiscrezioni sul cast, ma Veronica Gentili è l’unica certezza - La nuova edizione de L'Isola dei Famosi fatica a prendere forma: tra incertezze sul cast, ruoli ancora vacanti e colpi di scena, il reality condotto da Veronica Gentili parte in salita.

Scrive assodigitale.it: Concorrenti Isola dei Famosi: rivelazioni su esclusi e retroscena sorprendenti - Cast ufficiale dell'Isola dei Famosi 2025L’Isola dei Famosi si prepara a una nuova edizione, promettendo sorprese e un cast intrigante. Sarà un’edizio ...

Nota di notizie.it: Clamoroso all'Isola dei Famosi 2025: salta la presenza di tre concorrenti, ecco chi sono - Colpo di scena davvero clamoroso all ‘Isola dei Famosi 2025: ben tre concorrenti sono a rischio e potrebbero non partire più per l’Honduras. Ecco quello che sappiamo.