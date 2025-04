Sandro Tonali Andavo in un bar in zona San Siro versavo fino a 25 mila euro a un tale Tommy

Sandro Tonali: «Andavo in un bar in zona San Siro, versavo fino a 25 mila euro a un tale Tommy» Le parole del centrocampista della nazionale nel verbale reso davanti al pubblico ministero di Torino Manuela Pedrotta: «contanti a un tale Tommy»

La star del Newcastle United Sandro Tonali è un bersaglio da sogno per la Juventus

I giocatori del Newcastle United sono stati spesso collegati a spostarsi dal

Sandro Tonali svela a sorpresa ai pm: «Chi mi ha iniziato alle scommesse è stato un ex arbitro»

Sandro Tonali, ex Milan e ora al Newcastle, ha svelato un particolare forte ai pm: «Chi mi ha iniziato alle scommesse è stato un ex arbitro» Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan e oggi ...

Sandro Tonali senza telefonino per 6 mesi: adesso lo ha riavuto, ma è cambiato tutto

Sandro Tonali racconta la sua disintossicazione dal gioco, l'uso completamente cambiato del telefonino e gli incontri nelle fabbriche: "È stato un lavoro di recupero difficile, oggi per fortuna sono ...

