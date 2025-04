Ilfattoquotidiano.it - Quando la natura africana è un affare da bianchi. Il libro-denuncia sulla gestione dei grandi parchi

Per scrivere “Cattivi custodi. Storia e affari di un ambizioso club di benefattoriin Africa” (Add Editore), durante i suoi numerosi viaggi nel continente, il reporter Oliver Van Beemen è stato più volte perquisito e perseguitato, arrestato e poi accusato di spionaggio. È finito in una cellaa guardare il soffitto e chiedersi perché investigare su “un’organizzazione che si batte per impedire l’estinzione dei leoni, elefanti e rinoceronti. Cosa c’è di male?”. Lo scoprirà scrivendo il romanzo-inchiesta urgente come un pamphlet, elaborato come un thriller, necessario come un saggio, che raccoglie interviste con funzionari, abitanti, bracconieri, custodi, docenti universitari, attivisti che si sono tutti imbattuti in African Parks, organizzazione internazionale che gestisce riserveli in Africa.