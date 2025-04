Mattarella firma il Pdl Morandi ma aggiunge Discriminate le unioni civili rispetto al matrimonio

Mattarella ha firmato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici a favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, nota come “legge Morandi”. Tuttavia, la firma è stata accompagnata da una lettera rivolta ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni, in cui il Capo dello Stato ha evidenziato alcune criticità.Leggi anche: Mattarella: “Sulla difesa, le decisioni Ue non sono più rinviabili”Discriminazioni nei criteri di ristoroMattarella ha espresso preoccupazione per alcune “discriminazioni” presenti nel provvedimento, che a suo avviso dovranno essere sanate. In particolare, il presidente ha segnalato che la legge, approvata dalle Camere il 20 marzo, contiene norme che risultano discriminatorie verso le unioni civili, trattate in modo diverso rispetto al matrimonio. Thesocialpost.it - Mattarella firma il Pdl Morandi ma aggiunge: “Discriminate le unioni civili rispetto al matrimonio” Leggi su Thesocialpost.it Il presidente della Repubblica Sergiohato la Proposta di legge per il riconoscimento di benefici a favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, nota come “legge”. Tuttavia, laè stata accompagnata da una lettera rivolta ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni, in cui il Capo dello Stato ha evidenziato alcune criticità.Leggi anche:: “Sulla difesa, le decisioni Ue non sono più rinviabili”Discriminazioni nei criteri di ristoroha espresso preoccupazione per alcune “discriminazioni” presenti nel provvedimento, che a suo avviso dovranno essere sanate. In particolare, il presidente ha segnalato che la legge, approvata dalle Camere il 20 marzo, contiene norme che risultano discriminatorie verso le, trattate in modo diversoal

Scrive il presidente: “Non si comprende perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo” riferendosi in particolare a scuole e ospedali

