Ritrovato dopo 13 anni la commovente riunione tra madre e figlio scomparso

Ritrovato dopo 13 anni di angoscia. Un racconto straordinario che vede protagonista un ragazzo scomparso nel 2011. All’epoca, ancora bambino, era stato sottratto illegalmente dal padre, lasciando la madre a combattere una lunga battaglia nella speranza di riabbracciarlo un giorno. Finalmente, la tanto attesa svolta è arrivata, come confermato dalla donna stessa sulla pagina Facebook dedicata alla scomparsa del figlio.Per 13 anni, il ragazzo non aveva dato alcun segno di vita, ma la madre non ha mai smesso di cercarlo, nemmeno per un istante. dopo il rapimento da parte del padre, le informazioni erano scarse fino alla recente svolta. La madre ha condiviso la notizia pubblicando due immagini significative.La lunga ricerca e la svolta inaspettataIl ragazzo, scomparso da 13 anni a Santo Domingo, si chiama Dorian Streit Dorrejo. Thesocialpost.it - Ritrovato dopo 13 anni: la commovente riunione tra madre e figlio scomparso Leggi su Thesocialpost.it 13di angoscia. Un racconto straordinario che vede protagonista un ragazzonel 2011. All’epoca, ancora bambino, era stato sottratto illegalmente dal padre, lasciando laa combattere una lunga battaglia nella speranza di riabbracciarlo un giorno. Finalmente, la tanto attesa svolta è arrivata, come confermato dalla donna stessa sulla pagina Facebook dedicata alla scomparsa del.Per 13, il ragazzo non aveva dato alcun segno di vita, ma lanon ha mai smesso di cercarlo, nemmeno per un istante.il rapimento da parte del padre, le informazioni erano scarse fino alla recente svolta. Laha condiviso la notizia pubblicando due immagini significative.La lunga ricerca e la svolta inaspettataIl ragazzo,da 13a Santo Domingo, si chiama Dorian Streit Dorrejo.

