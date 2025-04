Festività pasquali il vademecum per sportelli e raccolta dei rifiuti

Festività pasquali, per tutte le zone di Piacenza che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà effettuato regolarmente il 21 aprile, giorno di Pasquetta, come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Anche il 25 Aprile e il 1 Maggio. Ilpiacenza.it - Festività pasquali, il vademecum per sportelli e raccolta dei rifiuti Leggi su Ilpiacenza.it In occasione delle, per tutte le zone di Piacenza che prevedono ladei, il servizio diporta a porta verrà effettuato regolarmente il 21 aprile, giorno di Pasquetta, come indicato nei calendari distribuiti agli utenti. Anche il 25 Aprile e il 1 Maggio.

